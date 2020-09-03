Стадион «Спартака» могут закрыть, Евсеев ушел из «Уфы», у Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус, Мхитарян обратился к Путину и Трампу и другие новости утра

1. Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак» после матча с «Зенитом». «Открытие Арену» могут закрыть на срок до 90 дней из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу. Игорь Рабинер считает, что кто-то лоббирует это решение. Клуб также оштрафовали за нацистскую символику на трибуне. Пошли разговоры, что в Москве ограничат посещаемость стадионов до 10%.

2. Джикия и Гильерме покинули расположение сборной России из-за подозрения на коронавирус. У обоих футболистов сомнительные результаты тестов. Впрочем, с самочувствием у них все в порядке. В «Спартаке» зараженных коронавирусом нет. «Локомотив» будет ежедневно тестировать игроков.

3. Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Уфы». Клуб договорился с агентом Олега Кононова, но не исключен вариант с приглашением Рашида Рахимова.

4. Известны все полуфиналисты «Ролан Гаррос». Стефанос Циципас обыграл Андрея Рублева и вытеснит Медведева из топ-5 рейтинга. Соперником грека будет Новак Джокович, который уже в 10-й раз пробился в четверку сильнейших в Париже. Рублев, несмотря на поражение, дебютирует в топ-10. В другом полуфинале Надаль встретится со Шварцманом.

У женщин в полуфинал впервые вышла София Кенин, там ее ждет Петра Квитова. За вторую путевку в финал поборются Ига Швентек и Надя Подорошка.

5. Сборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче – 1:7. Это худшее поражение в истории команды, раньше она не пропускала больше четырех голов. Испания сыграла вничью с Португалией (0:0), прервалась рекордная серия «красной фурии» с забитыми голами. Серхио Рамос расстроился не сильно – он установил очередной рекорд и повстречал старых друзей. Штампует рекорды в сборной Италии Роберто Манчини. Все результаты дня смотрите здесь.

6. Генрих Мхитарян обратился к Путину, Трампу и Макрону с призывом прекратить войну в Нагорном Карабахе.

7. «Локомотив» заявил Зе Луиша на Лигу чемпионов, хотя Илья Геркус напугал, что клуб уже опоздал. Позже форварда включили и в заявку на РПЛ, исключив из нее Джорджевича, который может перебраться в «Урал».

ЦСКА включил Эджуке, Гайча, Фукса и Зайнутдинова в заявку на Лигу Европы. В заявку «Зенита» на ЛЧ вошли Вендел, Кузяев, Лунев и Прохин.

8. Прошли раунды со второго по седьмой драфта НХЛ. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова, «Тампа» – Грошева, «Вашингтон» – Тринеева. Впервые за 11 лет игрока из России взял «Анахайм».

9. В КХЛ СКА, уступив «Металлургу», проиграл два матча из двух при Романе Ротенберге. «Магнитка» в этом сезоне обыграла в гостях и СКА, и ЦСКА. У «Куньлуня» 11 поражений во всех проведенных матчах, остальные результаты – здесь.

10. Иранского футболиста забанили на полгода за то, что он показал азиатский разрез глаз после гола.

11. Суд оценит, была ли модель Майорга вменяема, когда брала у Роналду 375 тысяч долларов в рамках договора о неразглашении.

12. За вотум недоверия Бартомеу собрали нужное количество подписей. Дальше – референдум.

13. РПЛ опубликовала расписание матчей на ближайшие четыре тура.

14. Евгения Медведева из-за проблем со спиной может пропустить второй этап Кубка России.

15. Итальянец Филиппо Ганна одержал победу на пятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».

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