Стадион «Спартака» могут закрыть, Евсеев ушел из «Уфы», у Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус, Мхитарян обратился к Путину и Трампу и другие новости утра

1. Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак» после матча с «Зенитом». «Открытие Арену» могут закрыть на срок до 90 дней из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу. Игорь Рабинер считает, что кто-то лоббирует это решение. Клуб также оштрафовали за нацистскую символику на трибуне. Пошли разговоры, что в Москве ограничат посещаемость стадионов до 10%.
2. Джикия и Гильерме покинули расположение сборной России из-за подозрения на коронавирус. У обоих футболистов сомнительные результаты тестов. Впрочем, с самочувствием у них все в порядке. В «Спартаке» зараженных коронавирусом нет. «Локомотив» будет ежедневно тестировать игроков.
3. Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Уфы». Клуб договорился с агентом Олега Кононова, но не исключен вариант с приглашением Рашида Рахимова.
4. Известны все полуфиналисты «Ролан Гаррос». Стефанос Циципас обыграл Андрея Рублева и вытеснит Медведева из топ-5 рейтинга. Соперником грека будет Новак Джокович, который уже в 10-й раз пробился в четверку сильнейших в Париже. Рублев, несмотря на поражение, дебютирует в топ-10. В другом полуфинале Надаль встретится со Шварцманом.
У женщин в полуфинал впервые вышла София Кенин, там ее ждет Петра Квитова. За вторую путевку в финал поборются Ига Швентек и Надя Подорошка.
5. Сборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче – 1:7. Это худшее поражение в истории команды, раньше она не пропускала больше четырех голов. Испания сыграла вничью с Португалией (0:0), прервалась рекордная серия «красной фурии» с забитыми голами. Серхио Рамос расстроился не сильно – он установил очередной рекорд и повстречал старых друзей. Штампует рекорды в сборной Италии Роберто Манчини. Все результаты дня смотрите здесь.
6. Генрих Мхитарян обратился к Путину, Трампу и Макрону с призывом прекратить войну в Нагорном Карабахе.
7. «Локомотив» заявил Зе Луиша на Лигу чемпионов, хотя Илья Геркус напугал, что клуб уже опоздал. Позже форварда включили и в заявку на РПЛ, исключив из нее Джорджевича, который может перебраться в «Урал».
ЦСКА включил Эджуке, Гайча, Фукса и Зайнутдинова в заявку на Лигу Европы. В заявку «Зенита» на ЛЧ вошли Вендел, Кузяев, Лунев и Прохин.
8. Прошли раунды со второго по седьмой драфта НХЛ. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова, «Тампа» – Грошева, «Вашингтон» – Тринеева. Впервые за 11 лет игрока из России взял «Анахайм».
9. В КХЛ СКА, уступив «Металлургу», проиграл два матча из двух при Романе Ротенберге. «Магнитка» в этом сезоне обыграла в гостях и СКА, и ЦСКА. У «Куньлуня» 11 поражений во всех проведенных матчах, остальные результаты – здесь.
10. Иранского футболиста забанили на полгода за то, что он показал азиатский разрез глаз после гола.
11. Суд оценит, была ли модель Майорга вменяема, когда брала у Роналду 375 тысяч долларов в рамках договора о неразглашении.
12. За вотум недоверия Бартомеу собрали нужное количество подписей. Дальше – референдум.
13. РПЛ опубликовала расписание матчей на ближайшие четыре тура.
14. Евгения Медведева из-за проблем со спиной может пропустить второй этап Кубка России.
15. Итальянец Филиппо Ганна одержал победу на пятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
Цитаты дня
Модрич о Зидане: «Он может стать Фергюсоном или Венгером для «Реала», но люди его не ценят»
Гендиректор «Зенита» об интересе к Чистякову: «Ага, конечно, вместе с Пике из «Барселоны»
Директор «Тоттенхэма» Дубов: «Галицкий потратил не намного меньше Абрамовича. А может, и больше»
Владислав Радимов: «Спартака» не будет в тройке РПЛ. Нет запаса прочности»
Путин о хоккее: «За игру 1,5-2 килограмма теряю. Партнеры – сотрудники ФСО, ребята здоровые»
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