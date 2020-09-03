Пресс-служба сборной России сообщила о сомнительных результатах тестирования на COVID-19 у двух футболистов команды.
«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время.
Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.
Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», – говорится в заявлении сборной России.
В ближайшее время россияне проведут три игры – товарищеский матч со Швецией (8 октября), а также матчи Лиги наций против Турции (11-го) и Венгрии (14-го).
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