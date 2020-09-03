Украина потерпела крупнейшее поражение в истории, впервые пропустив 7 голов за матч

разгромно проиграла Франции (1:7) в товарищеском матче.

Это крупнейшее поражение украинцев в истории. Команда впервые пропустила больше четырех мячей.

Четыре гола украинцам забивали сборные Испании (дважды), Хорватии, Чехии, Словакии, Франции, Румынии и Германии.

Ранее украинцы проигрывали с разницей максимум в четыре мяча.

забила семь голов впервые с матча с Ямайкой в 2014 году (8:0). Семь голов в ворота европейской команды французы не забивали с 1995 года – тогда Франция разгромила Азербайджан (выступает под эгидой УЕФА) со счетом 10:0.

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