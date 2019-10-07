Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от занятий хоккеем.

«За игру 1,5-2 килограмма теряю. Такой нагрузочный спорт.

Партнеры – это прежде всего сотрудники Федеральной службы охраны. Ребята здоровые, все мастера спорта по единоборствам.

Кто-то из них и раньше умел играть в хоккей и здорово катается, а кто-то теперь научился. Они со мной научились и на горных лыжах кататься», – рассказал Путин в интервью ТАСС.

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