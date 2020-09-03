Календарь 11-14-го туров РПЛ: «Зенит» – «Сочи» – 17 октября, ЦСКА – «Динамо» – 18-го, «Краснодар» – «Спартак» – 24-го

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РПЛ опубликовала расписание матчей на ближайшие четыре тура.

Последние игры перед ноябрьской паузой на матчи сборных пройдут 8 ноября.

Полное расписание матчей с 11-го по 14-й туры:

11-й тур

17 октября (суббота)

14:00. «Зенит» – «Сочи»

16:30. «Локомотив» – «Уфа»

16:30. «Краснодар» – «Рубин»

19:00. «Химки» – «Спартак»

18 октября (воскресенье)

14:00. «Арсенал» – «Урал»

14:00. «Ротор» – «Тамбов»

16:30. ЦСКА – «Динамо»

19:00. «Ростов» – «Ахмат»

1-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября

3-й тур элитного группового раунда Бетсити Кубка России – 21-22 октября

12-й тур

24 октября (суббота)

14:00. «Динамо» – «Сочи»

16:30. «Зенит» – «Рубин»

19:00. «Краснодар» – «Спартак»

19:00. «Локомотив» – «Ротор»

25 октября (воскресенье)

14:00. «Урал» – «Тамбов»

16:30. «Ростов» – «Химки»

19:00. «Ахмат» – «Уфа»

26 октября (понедельник)

19:00. ЦСКА – «Арсенал»

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября

13-й тур

31 октября (суббота)

14:00. «Рубин» – «Арсенал»

16:30. «Ахмат» – «Краснодар»

16:30. «Спартак» – «Ростов»

19:00. «Сочи» – «Локомотив»

1 ноября (воскресенье)

12:00. «Уфа» – «Урал»

14:00. «Химки» – «Зенит»

16:30. «Ротор» – ЦСКА

19:00. «Тамбов» – «Динамо»

3-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября

14-й тур

6 ноября (пятница)

19:00. «Сочи» – «Уфа»

7 ноября (суббота)

14:00. «Урал» – «Спартак»

16:30. «Арсенал» – «Ротор»

19:00. «Тамбов» – «Ахмат»

8 ноября (воскресенье)

14:00. «Химки» – «Рубин»

16:30. ЦСКА – «Ростов»

19:00. «Зенит» – «Краснодар»

19:00. «Динамо» – «Локомотив»

Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября

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