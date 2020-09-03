Календарь 11-14-го туров РПЛ: «Зенит» – «Сочи» – 17 октября, ЦСКА – «Динамо» – 18-го, «Краснодар» – «Спартак» – 24-го

РПЛ опубликовала расписание матчей на ближайшие четыре тура.
Последние игры перед ноябрьской паузой на матчи сборных пройдут 8 ноября.
Полное расписание матчей с 11-го по 14-й туры:
11-й тур
17 октября (суббота)
14:00. «Зенит» – «Сочи»
16:30. «Локомотив» – «Уфа»
16:30. «Краснодар» – «Рубин»
19:00. «Химки» – «Спартак»
18 октября (воскресенье)
14:00. «Арсенал» – «Урал»
14:00. «Ротор» – «Тамбов»
16:30. ЦСКА – «Динамо»
19:00. «Ростов» – «Ахмат»
1-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября
3-й тур элитного группового раунда Бетсити Кубка России – 21-22 октября
12-й тур
24 октября (суббота)
14:00. «Динамо» – «Сочи»
16:30. «Зенит» – «Рубин»
19:00. «Краснодар» – «Спартак»
19:00. «Локомотив» – «Ротор»
25 октября (воскресенье)
14:00. «Урал» – «Тамбов»
16:30. «Ростов» – «Химки»
19:00. «Ахмат» – «Уфа»
26 октября (понедельник)
19:00. ЦСКА – «Арсенал»
2-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября
13-й тур
31 октября (суббота)
14:00. «Рубин» – «Арсенал»
16:30. «Ахмат» – «Краснодар»
16:30. «Спартак» – «Ростов»
19:00. «Сочи» – «Локомотив»
1 ноября (воскресенье)
12:00. «Уфа» – «Урал»
14:00. «Химки» – «Зенит»
16:30. «Ротор» – ЦСКА
19:00. «Тамбов» – «Динамо»
3-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября
14-й тур
6 ноября (пятница)
19:00. «Сочи» – «Уфа»
7 ноября (суббота)
14:00. «Урал» – «Спартак»
16:30. «Арсенал» – «Ротор»
19:00. «Тамбов» – «Ахмат»
8 ноября (воскресенье)
14:00. «Химки» – «Рубин»
16:30. ЦСКА – «Ростов»
19:00. «Зенит» – «Краснодар»
19:00. «Динамо» – «Локомотив»
Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября
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