В заявку «Зенита» на ЛЧ вошли Вендел, Кузяев, Лунев и Прохин

сформировал заявку для участия в групповом этапе чемпионов.

В список «А» вошли 22 игрока:



вратари: Михаил Кержаков, , Даниил Одоевский, Александр Васютин;

защитники: Дуглас Сантос, , Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев;

полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, , Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков;

нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список «B» вошли 3 игрока: полузащитники Леон Мусаев, Даниил Шамкин и защитник Данила Прохин.

В группе ЛЧ сине-бело-голубые сыграют с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)