В заявку «Зенита» на ЛЧ вошли Вендел, Кузяев, Лунев и Прохин

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«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

В список «А» вошли 22 игрока:

вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин;

защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев;

полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков;

нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список «B» вошли 3 игрока: полузащитники Леон Мусаев, Даниил Шамкин и защитник Данила Прохин.

В группе ЛЧ сине-бело-голубые сыграют с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». 

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