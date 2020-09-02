В заявку «Зенита» на ЛЧ вошли Вендел, Кузяев, Лунев и Прохин

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.
В список «А» вошли 22 игрока:
вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин;
защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев;
полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков;
нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
В список «B» вошли 3 игрока: полузащитники Леон Мусаев, Даниил Шамкин и защитник Данила Прохин.
В группе ЛЧ сине-бело-голубые сыграют с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
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