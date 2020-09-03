Сборная Франции разгромила Украину (7:1) в товарищеском матче

Сборная Франции в товарищеском матче нанесла разгромное поражение Украине (7:1).
Дублем отметился нападающий Оливье Жиру, который вышел на второе место в списке лучших бомбардиров французской команды.
Сборная Украины впервые в своей истории пропустила семь голов. Ранее антирекордом команды были четыре пропущенных мяча.
- Дата проведения
- 7 октября, 22.10, «Стад де Франс»
- Голы:
- 1:0 – 9 Камавинга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 34 Жиру, 4:0 – 39, автогол Миколенко, 4:1 – 53 Цыганков, 5:1 – 65 Толиссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Гризманн.
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Франция –
Манданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).
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Украина –
Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).
- Предупреждения:
- Малиновский (43), Харатин (51), Конопля (61).
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