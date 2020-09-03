Сборная Франции разгромила Украину (7:1) в товарищеском матче

Сборная Франции в товарищеском матче нанесла разгромное поражение Украине (7:1).

Дублем отметился нападающий Оливье Жиру, который вышел на второе место в списке лучших бомбардиров французской команды.

Сборная Украины впервые в своей истории пропустила семь голов. Ранее антирекордом команды были четыре пропущенных мяча.

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