Сборная Франции разгромила Украину (7:1) в товарищеском матче

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Сборная Франции в товарищеском матче нанесла разгромное поражение Украине (7:1).

Дублем отметился нападающий Оливье Жиру, который вышел на второе место в списке лучших бомбардиров французской команды.

Сборная Украины впервые в своей истории пропустила семь голов. Ранее антирекордом команды были четыре пропущенных мяча.

Франция – Украина 7:1 (4:0, 3:1)
Дата проведения
7 октября, 22.10, «Стад де Франс»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Камавинга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 34 Жиру, 4:0 – 39, автогол Миколенко, 4:1 – 53 Цыганков, 5:1 – 65 Толиссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Гризманн.
ФранцияМанданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).
УкраинаБущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).
Предупреждения:
Малиновский (43), Харатин (51), Конопля (61).

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