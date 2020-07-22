Медведева из-за проблем со спиной может не выступить на втором этапе Кубка России в Москве

Двукратная чемпионка мира может не выступить на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Фигуристка испытывает проблемы со спиной. С первого этапа Кубка России, который проходил в Сызрани, Медведева также снялась.

Кубок России в этом сезоне является отборочным турниром к чемпионату России.

«Медведеву беспокоит спина, в настоящее время неизвестно, выступит ли она в Москве», – сообщил источник .

Этап в Москве пройдет с 10 по 13 октября.

Возвращение Медведевой – особый вызов для Тутберидзе: она еще не работала с такими возрастными фигуристками