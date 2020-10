«Локомотив» заявил Зе Луиша в РПЛ и убрал Джорджевича из заявки

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш заявлен клубом для участия в чемпионате России.

Форвард из Кабо-Верде внесен в заявку на сезон 7 октября под 29-м номером. 6 октября был отзаявлен форвард из Черногории Лука Джорджевич.

Бывший президент «Локо» ранее написал, что 29-летнего форварда нельзя заявить в Лигу чемпионов без заявки на национальный чемпионат. В РПЛ Зе Луиш не был заявлен сразу, так как он был в команде девятым легионером, а срок подачи заявок в УЕФА истек вчера.

«Ну вот, говорят, что Джорджевича отзаявили из РПЛ. И заявили Зе Луиша. Оформят «сегодняшним числом до 01:00», – написал Геркус в телеграм-канале.

«Позиция клуба: заявлен в Лигу чемпионов. Пункт 43.02 статьи 43 Регламента УЕФА Лиги Чемпионов: футболист должен быть registered with their national association (РФС) as playing for the club («зарегистрирован в национальной ассоциации как играющий за клуб» – прим. Sports.ru). Там он зарегистрирован клубом еще вчера. И сейчас уже заявлен также в РПЛ», – написал в твиттере директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

