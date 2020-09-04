Илья Геркус: «Зе Луиша не заявить в ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента»

У «Локомотива» могут возникнуть проблемы с тем, чтобы заявить форварда Зе Луиша для участия в Лиге чемпионов.

Директор по связям с общественностью «Локо» Кирилл Брейдо ранее сообщил, что новичок москвичей уже заявлен: «Зе Луиш заявлен в Лигу чемпионов. И сегодня в РПЛ Зе Луиш тоже, безусловно, будет заявлен».

При этом на чемпионат России форвард из Кабо-Верде все еще не заявлен, так как он девятый легионер в составе клуба, поэтому железнодорожникам сперва нужно расстаться с кем-то из иностранцев.

Бывший гендиректор и президент «Локомотива» написал, что «Локо» не сможет заявить Зе Луиша в еврокубки.

«Любопытный кейс по заявке. Можно ли заявить игрока в европейский турнир, не заявляя его при этом в РПЛ? Вроде бы да, но регламент неоднозначен. Скоро мы узнаем правильный ответ.

Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить в ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента», – написал Геркус.

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)