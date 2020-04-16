Директор «Тоттенхэма» Дубов: «Галицкий потратил не намного меньше Абрамовича. А может, и больше»

Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе Роман Дубов сравнил владельцев «Краснодара» и «Челси» перед матчем команд в Лиге чемпионов.

– За последние годы «Челси» выиграл 16 трофеев, так что он в любом случае представляет собой достаточно внушительную силу.

Являются ли он тем клубом, который мы знали 5-7 лет назад? Наверное, нет, но потенциал у этой команды имеется. Есть молодые игроки, которые прогрессируют и которых Лэмпард подключает к первому составу. Они все весьма квалифицированны и способны помочь.

Ожидаю ли я от «Челси» каких-то выдающихся успехов прямо сейчас? Я бы дал Лэмпарду еще год, чтобы он себя показал. В следующем сезоне они будут уже более серьезным клубом.

– У нас рассматривают встречу «Челси» и «Краснодара» еще и как противостояние двух бизнесменов – и Сергея Галицкого. Они по-разному строили свой бизнес и по-разному подходят к стратегии развития клубов.

– Надо проявить уважение к обоим. У каждого из них свой путь, и каждый показал, что этот путь способен приносить успех и результат.

«Челси» под владением Романа смог показать, что стратегия, которую они выбрали, верная. Это не только траты – стоимость самого клуба увеличилась в разы. Думаю, что этот подход имеет право на жизнь.

Если посмотреть с точки зрения общих расходов и затрат, то Галицкий за все это время потратил не намного меньше, чем Абрамович. А может быть, и больше.

Можно сказать только то, что это два разных пути, но и тот, и другой имеют право на существование, поэтому за футболом и интересно смотреть, – сказал Дубов.

, , «Севилья» и «Ренн» попали в группу E Лиги чемпионов.

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