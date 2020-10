Рамос выложил фото с Роналду и Пепе после матча Португалия – Испания: «Счастлив видеть вас, друзья»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос встретился с бывшими партнерами по «Реалу» после товарищеского матча с Португалией.

Рамос выложил фото с форвардом и защитником Пепе.

«Мы все еще рядом. И это еще не конец! Счастлив видеть вас, друзья», – подписал фото Рамос.

Роналду играл за с 2009 по 2018 год, – с 2007 по 2017-й.

Y seguimos aquí... y lo que nos queda. Feliz de veros, amigos.

We’re still around... and there’s more to come!

Happy to see you, my friends @Cristiano @officialpepe. pic.twitter.com/0spg2hrpdY