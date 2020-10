Циципас за 2 часа обыграл Рублева, впервые вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» и вытеснит Медведева из топ-5

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыгравший 12-ю Андрея Рублева 7:5, 6:2, 6:3, повторил свой лучший результат на «Шлемах» и впервые пробился в четверку сильнейших в Париже.

Super Stef!@StefTsitsipas reaches his first #RolandGarros semi-final 7-5 6-2 6-3 over Andrey Rublev.



Awaits winner of Djokovic/Carreno busta. pic.twitter.com/SPlHU4vNEs