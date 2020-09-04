ЦСКА включил Эджуке, Гайча, Фукса и Зайнутдинова в заявку на Лигу Европы

ЦСКА подал в УЕФА заявку для участия в -2020/21.

В основной список вошли 24 футболиста, в список «Б» – шесть игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердюр Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наяир Тикнизян, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

В список «Б» для молодых игроков и воспитанников клуба включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.

сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» в Лиге Европы в группе K.

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