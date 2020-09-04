За вотум недоверия Бартомеу собрали нужное количество подписей. Дальше – референдум

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в скором времени может покинуть свой пост.
Комиссия по вотуму недоверия 57-летнему менеджеру проверила собранные подписи членов клуба за отставку Бартомеу.
18 090 подписей были признаны действительными, что превышает требуемую для начала процедуры планку в 16 521 подпись. Всего было представлено на рассмотрение 20 687 бюллетеней.
Таким образом, Бартомеу будет вынесен вотум недоверия, сообщил член совета директоров «блауграны» и один из активистов движения Жорди Фарре.
Следующий шаг – референдум по вотуму недоверия. Однако Фарре полагает, что он может не потребоваться.
«Я думаю, что референдума не будет, что Бартомеу и его правление уйдут в отставку. Я прошу вас избавить себя от этой неприятности и уйти сейчас же, чтобы как можно скорее были назначены выборы», – заявил Фарре.
Отметим, что за отставку Бартомеу было собрано значительно больше подписей, чем в свое время за уход Жоана Лапорты (9 145 подписей в 2008-м) и Жозепа Нуньеса (5 664 подписи в 1998-м).
Бартомеу отчаянно держится за кресло президента «Барсы». Против него уже собрали подписи, дальше – референдум по вотуму недоверия
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