За вотум недоверия Бартомеу собрали нужное количество подписей. Дальше – референдум

Президент «Барселоны» в скором времени может покинуть свой пост.

Комиссия по вотуму недоверия 57-летнему менеджеру проверила собранные подписи членов клуба за отставку Бартомеу.

18 090 подписей были признаны действительными, что превышает требуемую для начала процедуры планку в 16 521 подпись. Всего было представлено на рассмотрение 20 687 бюллетеней.

Таким образом, Бартомеу будет вынесен вотум недоверия, сообщил член совета директоров «блауграны» и один из активистов движения Жорди Фарре.

Следующий шаг – референдум по вотуму недоверия. Однако Фарре полагает, что он может не потребоваться.

«Я думаю, что референдума не будет, что Бартомеу и его правление уйдут в отставку. Я прошу вас избавить себя от этой неприятности и уйти сейчас же, чтобы как можно скорее были назначены выборы», – заявил Фарре.

Отметим, что за отставку Бартомеу было собрано значительно больше подписей, чем в свое время за уход (9 145 подписей в 2008-м) и Жозепа Нуньеса (5 664 подписи в 1998-м).

Бартомеу отчаянно держится за кресло президента «Барсы». Против него уже собрали подписи, дальше – референдум по вотуму недоверия

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