Драфт НХЛ. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова под 37-м номером, «Каролина» – Пономарева под 53-м

Сегодня клубы продолжают выбор молодых хоккеистов в рамках второго по седьмого раундов драфта.

Выбранные российские игроки:

2-й раунд

37. «Миннесота» – н Марат Хуснутдинов (СКА)

50. «Калгари» – з Ян Кузнецов (NCAA)

53. «Каролина» – н Василий Пономарев (QMJHL)

Напомним, что под первым номером «Рейнджерс» выбрали нападающего Алексиса Лафреньера.

В первом раунде были задрафтованы четыре россиянина – Ярослав Аскаров, Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов.

В первом раунде драфта НХЛ – четверо русских. Один выбор удивил всю Америку