Драфт НХЛ. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова под 37-м номером, «Каролина» – Пономарева под 53-м

Сегодня клубы НХЛ продолжают выбор молодых хоккеистов в рамках второго по седьмого раундов драфта.
Выбранные российские игроки:
2-й раунд
37. «Миннесота» – н Марат Хуснутдинов (СКА)
50. «Калгари» – з Ян Кузнецов (NCAA)
53. «Каролина» – н Василий Пономарев (QMJHL)
Напомним, что под первым номером «Рейнджерс» выбрали нападающего Алексиса Лафреньера.
В первом раунде были задрафтованы четыре россиянина – Ярослав Аскаров, Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов.
В первом раунде драфта НХЛ – четверо русских. Один выбор удивил всю Америку