Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак» по итогам матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
В своем заявлении организация утверждает, что клуб не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах. Нарушения допускали как болельщики «Спартака», так и «Зенита».
Также сообщается, что на стадионе находилось более 20,7 тысяч болельщиков (максимальная вместимость арены – 45 тысяч зрителей).
На основании зафиксированных нарушений специалисты территориального отдела управления Роспортребнадзора по Москве возбудили административное расследование.
По его итогам организация подала в суд на генерального директора Шамиля Газизова и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва». Были составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, а материалы были направлены в Тушинский районный суд.
«Данная статья предусматривает административное наказание на должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток», – сказано в заявлении организации.
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