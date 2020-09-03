Владислав Радимов: «Спартака» не будет в тройке РПЛ. Нет запаса прочности»

Экс-игрок «Зенита», главный тренер «Зенита-2» высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне .

– Месяц назад вы взорвали интернет фразой: «Готов поспорить – никаких медалей «Спартаку» не видать!» Хоть кто-то предложил вам пари?

– Нет. От спартаковских болельщиков в твиттере всякое прилетело, но до реального спора так и не дошло.

– Странно.

– Ну, они пишут, мол, Радимов – ты полный мудак, давай поспорим. А на что – не уточняют.

– За последний месяц о «Спартаке» мнение изменили?

– Нет. От слов своих не отказываюсь. По-прежнему считаю, что по итогам сезона не будет в призовой тройке.

В то же время мне бы хотелось, чтобы он включился в гонку за золото. От этого с точки зрения интриги наш чемпионат только выиграет.

– Что же смущает в спартаковской игре?

– Нет запаса прочности. Надо усилить несколько позиций. В первую очередь – правый фланг обороны. Об этом говорят давно, но ничего не меняется. Уже зимний перерыв не за горами, а «Спартак» все никак защитника не найдет.

– Вам кажется, из этого состава выжимает максимум?

– Да. Если «Спартак» хочет попасть в тройку, без качественного укрепления состава не обойтись. Когда появится правый защитник, Зобнин сразу вернется в опорную зону. Что станет для команды дополнительным козырем. Потому что Роман намного сильнее Умярова и Урунова.

– Тедеско как тренер вас убедил?

– Безусловно. Правда, его стиль не имеет ничего общего с фирменными спартаковскими кружевами, стеночками, забеганиями.

Отсюда раскол в болельщицкой среде. Одни хотят видеть не только победы, но и прежний футбол. А кому-то вполне достаточно результата, – сказал Радимов.

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)