Стадион «Спартака» закроют на срок до 90 дней из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу (РБК)

На домашнем стадионе «Спартака» выявили нарушения, связанные с требованиями по безопасности из-за коронавируса.

Из-за этого временно закроют. Об этом РБК сообщил источник в мэрии Москвы и подтвердил другой собеседник, близкий к мэрии.

Ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор, который должен принять решение об ограничении работы «Открытия Арены» на срок от 30 до 90 дней, уточнил источник, близкий к мэрии. По его словам, на арене зафиксированы множественные нарушения, поэтому он допускает, что стадион закроют на 90 дней.

Согласно регламенту, с 1 августа на матчи российской Премьер-лиги допускается не более 50% зрителей от вместимости стадиона. С 26 сентября стало возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. Вместимость «Открытие Арены» – 45 360 зрителей.

3 октября на стадионе прошел матч 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). По официальным данным, на нем присутствовало 17 150 зрителей.

Однако позже сообщалось, что в реальности болельщиков было больше, чем позволено регламентом, в связи с чем на «Спартак» может быть наложен штраф.

«Посещаемость матча российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со «Спартаком» как принимающей стороной, и с РФС», – говорилось в сообщении РПЛ 6 октября.

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов ранее заявил: «Нет поводов не доверять официальной статистике».

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