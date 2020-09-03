Товарищеские матчи. Португалия принимает Испанию, Германия – Турцию, Франция против Украины

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В товарищеских матчах сборная Португалии играет дома с Испанией, Германия – с Турцией, а Франция принимает Украину.

Товарищеские матчи

Эстония – Литва 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 14 Новиковас, 0:2 – 32 Сиргедас, 0:3 – 46 Новиковас, 1:3 – 58 Марин.
ЭстонияИгонен, Тенисте, Баранов, Кууск (Пюрг, 58), Ярвелайд (Лиландер, 58), Айнсалу (Крейда, 75), Тунев (Лутс, 58), Марин, Лепик (Саппинен, 65), Лийвак (Тур, 65), Кяйт.
ЛитваШведкаускас, Паленис, Вайткунас, Гирдвайнис, Миколюнас (Вербицкас, 55), Ласицкас (Бенета, 68), Шимкус (Дапкус, 88), Воробьев, Сиргедас (Голубицкас, 68), Казлаускас (Паулаускас, 68), Новиковас (Черных, 55).
Предупреждения:
Лепик (51), Марин (72).

 

Мальта – Гибралтар 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Нвоко, 2:0 – 90 Каруана.
МальтаГалеа, Араб, Мускатт, Аджиус, Греч, Гийомье, Нвоко, Камензули, Шоу, Димек, Мускат.

 

Черногория – Латвия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «Под Горицом»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 26 Тарасов, 1:1 – 90 Иванович.

 

Кипр – Чехия 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «АЕК-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 13 Голеш, 1:1 – 32 Лоизу, 1:2 – 43, пенальти Дарида.
КипрКирьякидис, Каро (Шполярич, 64), Сьелис, Иоанну, Кости (Артиматас, 46), Кастанос (Кателарис, 46), Гогич (Кирьяку, 46), Захариу (Христофи, 73), Антониу, Какулис (Питтас, 73), Лоизу.
ЧехияКоубек, Петрашек, Новак (Крал, 63), Говорка, Голеш (Матею, 63), Дарида (Дочкал, 70), Провод, Шевчик (Масопуст, 70), Барак, Кадержабек, Выдра (Гложек, 63).

 

Дания – Фарерские о-ва 4:0 (4:0, 0:0)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «MCH Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 22 Ольсен, 2:0 – 27, пенальти Эриксен, 3:0 – 32 Мэле, 4:0 – 45 Корнелиус.
ДанияШмейхель, Йоргенсен (Кьер, 82), Вестергор, Мэле, Дальсгор (Педерсен, 46), Эриксен (Винд, 72), Биллинг (Кристенсен, 72), Йенсен, Ольсен (Поульсен, 62), Корнелиус (Систо, 46), Брэйтуэйт.
Фарерские о-ваГестссон, Ватнсдаль (Фэре, 62), Давидсен, Наттестад (Хансен, 73), Даниэльсен (Соренсен, 73), Ханссон (уй Сойлу, 83), Бьярталуйд (Ватнхамар, 62), Ольсен, Ватнхамар, Йоханнесен, Ольсен (Эдмундссон, 61).
Предупреждения:
Наттестад (25), Эдмундссон (66), Педерсен (67), Ханссон (74).

 

Люксембург – Лихтенштейн 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.15, «Жози Бартель»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 23 Вольфингер.

 

Австрия – Греция 0:0 (перерыв)
Дата проведения
7 октября, 21.30, «Хипо-Арена»
Онлайн матча
АвстрияПерван, Драгович, Фридль, Хинтереггер, Триммель, Шопф, Ильзанкер, Хольцхаузер, Баумгартлингер, Онисиво, Грбич.
ГрецияДиудис, Цавелас, Ламбропулос, Сварнас, Кирьякопулос, Фортунис, Курбелис, Фунтас, Бухалакис, Лимниос, Манталос.
Предупреждения:
Манталос (36), Хольцхаузер (41).

 

Польша – Финляндия 3:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «PGE Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Гросицки, 2:0 – 18 Гросицки, 3:0 – 38 Гросицки.
ПольшаДронговски, Валюкевич, Берешиньски, Беднарек, Модер, Карбовник, Гросицки, Кондзер, Линетти, Пионтек, Милик.
ФинляндияЙоронен, Лам, О`Шонесси, Ояла, Вяйсянен, Кауко, Пиринен, Шюллер, Алхо, Йенсен, Похьянпало.

 

Италия – Молдова 4:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Артемио Франки»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 18 Кристанте, 2:0 – 23 Капуто, 3:0 – 30 Эль-Шаарави, 4:0 – 37, автогол Посмак.
ИталияСиригу, Манчини, Ачерби, Бираги, Лаццари, Локателли, Кристанте, Эль-Шаарави, Бонавентура, Берарди, Капуто.
МолдоваКошелев, Армаш, Фокша, Посмак, Марандич, Ионицэ, Карп (Епуряну, 29), Раца, Суворов, Николэеску, Плэтикэ.
Предупреждение:
Карп (3).

 

Нидерланды – Мексика 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча
НидерландыКрул, ван Дейк, Хатебур, де Врей, Вейндал, ван де Бек, Копмейнерс, Бабел, Вейналдум, Бергейс, Депай.
МексикаТалавера, Морено, Родригес, Монтес, Альварес, Гуардадо, Гальярдо, Писарро, Эррера, Корона, Хименес.

 

Португалия – Испания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Жозе Алваладе»
Онлайн матча
ПортугалияРуй Патрисиу, Рубен Семеду, Пепе, Жоау Канселу, Моутинью, Геррейру, Рубен Невеш, Саншеш, Тринкау, Андре Силва, Роналду.
ИспанияАррисабалага, Эрик Гарсия, Льоренте, Серджи Роберто, Регилон, Каналес, Бускетс, Себальос, Ольмо, Родриго, Жерар Морено.

 

Словения – Сан-Марино 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Стожице»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 17 Митрович, 2:0 – 25, пенальти Вучкич.
СловенияБелец, Горенц-Станкович, Митрович, Скубиц, Куртич, Ловрич, Вучкич, Бохар, Юрчевич, Тиянич, Бийол.
Сан-МариноБенедеттини, Хирш, Росси, Бролли, Голинуччи, Баттистини, Баттистини, Д`Аддарио, Голинуччи, Витайоли, Томассини.

 

Швейцария – Хорватия 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Кибунпарк»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 31 Гавранович, 1:1 – 42 Брекало.
ШвейцарияОмлин, Родригес, Шер, Джемерт, Лотомба, Фернандеш, Джака, Соу, Омерагич, Гавранович, Мехмеди.
ХорватияЛивакович, Вида, Уремович, Мельняк, Брадарич, Пашалич, Брекало, Ковачич, Бадель, Чалета-Цар, Петкович.
Предупреждения:
Ковачич (18), Лотомба (39).

 

Германия – Турция 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «РейнЭнергиШтадион»
Онлайн матча
ГерманияЛено, Хенрихс, Рюдигер, Кох, Шульц, Нойхаус, Джан, Дракслер, Хавертц, Брандт, Вальдшмидт.
ТурцияГюнок, Демирал, Сангаре, Айхан, Калдырым, Языджи, Кылынч, Караджа, Туфан, Йокушлу, Унал.
Предупреждения:
Рюдигер (18), Дракслер (23).

 

Андорра – Кабо-Верде 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Estadi Nacional»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Мендеш, 1:1 – 17, автогол Карлуш Понк.

 

Франция – Украина 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 октября, 22.10, «Стад де Франс»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – Камавинга.
ФранцияМанданда, Динь, Павар, Упамекано, Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга, Ауар, Жиру, Марсьяль.
УкраинаБущан, Миколенко, Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский, Зубков, Харатин, Ярмоленко, Макаренко, Михайличенко.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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