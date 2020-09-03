Товарищеские матчи. Португалия принимает Испанию, Германия – Турцию, Франция против Украины

В товарищеских матчах сборная Португалии играет дома с Испанией, Германия – с Турцией, а Франция принимает Украину.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
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Эстония –
Игонен, Тенисте, Баранов, Кууск (Пюрг, 58), Ярвелайд (Лиландер, 58), Айнсалу (Крейда, 75), Тунев (Лутс, 58), Марин, Лепик (Саппинен, 65), Лийвак (Тур, 65), Кяйт.
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Литва –
Шведкаускас, Паленис, Вайткунас, Гирдвайнис, Миколюнас (Вербицкас, 55), Ласицкас (Бенета, 68), Шимкус (Дапкус, 88), Воробьев, Сиргедас (Голубицкас, 68), Казлаускас (Паулаускас, 68), Новиковас (Черных, 55).
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «Под Горицом»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «АЕК-Арена»
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Кипр –
Кирьякидис, Каро (Шполярич, 64), Сьелис, Иоанну, Кости (Артиматас, 46), Кастанос (Кателарис, 46), Гогич (Кирьяку, 46), Захариу (Христофи, 73), Антониу, Какулис (Питтас, 73), Лоизу.
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «MCH Арена»
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Дания –
Шмейхель, Йоргенсен (Кьер, 82), Вестергор, Мэле, Дальсгор (Педерсен, 46), Эриксен (Винд, 72), Биллинг (Кристенсен, 72), Йенсен, Ольсен (Поульсен, 62), Корнелиус (Систо, 46), Брэйтуэйт.
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Фарерские о-ва –
Гестссон, Ватнсдаль (Фэре, 62), Давидсен, Наттестад (Хансен, 73), Даниэльсен (Соренсен, 73), Ханссон (уй Сойлу, 83), Бьярталуйд (Ватнхамар, 62), Ольсен, Ватнхамар, Йоханнесен, Ольсен (Эдмундссон, 61).
- Предупреждения:
- Наттестад (25), Эдмундссон (66), Педерсен (67), Ханссон (74).
- Дата проведения
- 7 октября, 21.15, «Жози Бартель»
- Гол:
- 0:1 – 23 Вольфингер.
- Дата проведения
- 7 октября, 21.30, «Хипо-Арена»
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Австрия –
Перван, Драгович, Фридль, Хинтереггер, Триммель, Шопф, Ильзанкер, Хольцхаузер, Баумгартлингер, Онисиво, Грбич.
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Греция –
Диудис, Цавелас, Ламбропулос, Сварнас, Кирьякопулос, Фортунис, Курбелис, Фунтас, Бухалакис, Лимниос, Манталос.
- Предупреждения:
- Манталос (36), Хольцхаузер (41).
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «PGE Арена»
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Польша –
Дронговски, Валюкевич, Берешиньски, Беднарек, Модер, Карбовник, Гросицки, Кондзер, Линетти, Пионтек, Милик.
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 18 Кристанте, 2:0 – 23 Капуто, 3:0 – 30 Эль-Шаарави, 4:0 – 37, автогол Посмак.
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Италия –
Сиригу, Манчини, Ачерби, Бираги, Лаццари, Локателли, Кристанте, Эль-Шаарави, Бонавентура, Берарди, Капуто.
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Молдова –
Кошелев, Армаш, Фокша, Посмак, Марандич, Ионицэ, Карп (Епуряну, 29), Раца, Суворов, Николэеску, Плэтикэ.
- Предупреждение:
- Карп (3).
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Йохан Кройфф Арена»
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Нидерланды –
Крул, ван Дейк, Хатебур, де Врей, Вейндал, ван де Бек, Копмейнерс, Бабел, Вейналдум, Бергейс, Депай.
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Жозе Алваладе»
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Португалия –
Руй Патрисиу, Рубен Семеду, Пепе, Жоау Канселу, Моутинью, Геррейру, Рубен Невеш, Саншеш, Тринкау, Андре Силва, Роналду.
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Испания –
Аррисабалага, Эрик Гарсия, Льоренте, Серджи Роберто, Регилон, Каналес, Бускетс, Себальос, Ольмо, Родриго, Жерар Морено.
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Стожице»
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Словения –
Белец, Горенц-Станкович, Митрович, Скубиц, Куртич, Ловрич, Вучкич, Бохар, Юрчевич, Тиянич, Бийол.
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Сан-Марино –
Бенедеттини, Хирш, Росси, Бролли, Голинуччи, Баттистини, Баттистини, Д`Аддарио, Голинуччи, Витайоли, Томассини.
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Кибунпарк»
- Голы:
- 1:0 – 31 Гавранович, 1:1 – 42 Брекало.
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Швейцария –
Омлин, Родригес, Шер, Джемерт, Лотомба, Фернандеш, Джака, Соу, Омерагич, Гавранович, Мехмеди.
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Хорватия –
Ливакович, Вида, Уремович, Мельняк, Брадарич, Пашалич, Брекало, Ковачич, Бадель, Чалета-Цар, Петкович.
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «РейнЭнергиШтадион»
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Германия –
Лено, Хенрихс, Рюдигер, Кох, Шульц, Нойхаус, Джан, Дракслер, Хавертц, Брандт, Вальдшмидт.
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Estadi Nacional»
- Голы:
- 0:1 – 8 Мендеш, 1:1 – 17, автогол Карлуш Понк.
- Дата проведения
- 7 октября, 22.10, «Стад де Франс»
- Гол:
- 1:0 – 9 Камавинга.
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Франция –
Манданда, Динь, Павар, Упамекано, Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга, Ауар, Жиру, Марсьяль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)