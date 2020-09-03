Товарищеские матчи. Португалия принимает Испанию, Германия – Турцию, Франция против Украины

В товарищеских матчах сборная Португалии играет дома с Испанией, Германия – с Турцией, а Франция принимает Украину.

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)