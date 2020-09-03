Кононов возглавит «Уфу». Клуб договорился с его агентом («Матч ТВ»)

Российский тренер , скорее всего, возглавит «Уфу».

По информации «Матч ТВ», башкирский клуб договорился с агентом специалиста Вадимом Шаблием об условиях сотрудничества.

Сегодня «Уфа» объявила об уходе Вадима Евсеева из клуба. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Арслан Халимбеков.

Последним местом работы Кононова была «Рига». До этого специалист возглавлял «Спартак», «Арсенал», «Ахмат» и «Краснодар».

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице после 10 туров чемпионата.

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