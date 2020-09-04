В Москве могут ограничить посещаемость стадионов до 10% от вместимости

Посещаемость футбольных матчей в Москве может быть существенно снижена.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в столице власти Москвы с высокой долей вероятности ограничат посещаемость футбольных матчей в городе до 10 процентов от вместимости арен, начиная с ближайших туров и Олимп-ФНЛ.

В Премьер-лиге сразу после паузы на игры сборных должны пройти матчи – и – «Уфа».

Данные меры сохранятся до улучшения динамики по заболеваемости коронавирусом, а в случае роста числа инфицированных могут и ужесточиться.

По тому же пути, скорее всего, пойдут и подмосковные власти – в 11-м туре предстоит игра – «Спартак».

В других же населенных пунктах пока сохранится квота в 50 процентов зрителей на трибунах.

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