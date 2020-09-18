«Джиро д’Италия». 5-й этап. Ганна победил, Конрад – 2-й, Алмейда – 3-й, Закарин – 18-й

Сегодня состялся пятый этап веломногодневки д’Италия». Победу одержал итальянский гонщик INEOS Grenadiers Филиппо Ганна.

«Джиро д’Италия»

5-й этап

Милето – Камильятелло-Силано

225 км

Профиль/Карта

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 5.59,17

2. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 0,34

3. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – то же время

4. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb)

5. Лукас Хэмилтон (Австралия, Mitchelton-Scott)

6. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb)...

8. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren)

9. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...

11. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe)

12. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo)

13. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling)...

15. Стивен Крейсвик (Нидерланды, Jumbo-Visma)...

18. Ильнур Закарин (Россия, CCC)...

52. Павел Кочетков (Россия, CCC)

Общий зачет

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 17.06,23

2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 0,43

3. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,48

4. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,59

5. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 1,01

6. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 1,05

7. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,19

8. Стивен Крейсвик (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,51

9. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 1,26

10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,32...

13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1,44...

21. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 3,52

47. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 17,44...

51. Павел Кочетков (Россия, CCC) – 21,18