Иранский футболист показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору». Его дисквалифицировали на полгода

Нападающий «Персеполиса» Иса Алекасир дисквалифицирован на 6 месяцев.
Поводом для столь жесткого решения стало поведение 30-летнего иранца после забитого «Пахтакору» мяча в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов (2:0).
Форвард, отметившийся в этой игре дублем, после одного из мячей показал в камеру азиатский разрез глаз. Такой жест был расценен как дискриминационный. По регламенту такие действия наказываются длительной дисквалификацией.
Алекасир – один из главных нападающих «Персеполиса». Он забил 3 мяча в 4 последних играх.
#ال_كثير ریشه #آل_سعود سوزوند pic.twitter.com/Lipl3mdaRo— عشقباز🕊️ (@eshghbaz1) October 3, 2020
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