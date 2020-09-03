Иранский футболист показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору». Его дисквалифицировали на полгода

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Нападающий «Персеполиса» Иса Алекасир дисквалифицирован на 6 месяцев.

Поводом для столь жесткого решения стало поведение 30-летнего иранца после забитого «Пахтакору» мяча в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов (2:0).

Форвард, отметившийся в этой игре дублем, после одного из мячей показал в камеру азиатский разрез глаз. Такой жест был расценен как дискриминационный. По регламенту такие действия наказываются длительной дисквалификацией.

Алекасир – один из главных нападающих «Персеполиса». Он забил 3 мяча в 4 последних играх.

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