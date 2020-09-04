Евсеев покинул «Уфу». Команда идет 15-й в РПЛ

покинул пост главного тренера «Уфы».

44-летний специалист и клуб по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт.

Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2019 года. Под его руководством команда провела 55 официальных матчей, одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», – говорится в заявлении клуба.

После 10 туров в нынешнем сезоне башкирский клуб занимает в таблице 15-е место, одержав одну победу и трижды сыграв вничью при шести поражениях.

Ранее сообщалось, что место Евсеева может занять Алексей Стукалов, сейчас возглавляющий «Велес» в Олимп-ФНЛ.

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