Гендиректор «Зенита» об интересе к Чистякову: «Ага, конечно, вместе с Пике из «Барселоны»

Генеральный директор опроверг информацию о том, что клуб хотел подписать защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, но его переход сорвался.

«Никакого обмена арендами с не планировалось».

О том, хотел ли «Зенит» подписать Чистякова

«Ага, конечно, вместе с Пике из «Барселоны», – сказал Медведев.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» планировал обмен Дениса Терентьева на , однако сделка сорвалась, поскольку Терентьев отказался уезжать из Петербурга.

Чистяков перешел в «Ростов» из «Тамбова» летом 2019 года. Конец прошлого сезона и начало нынешнего 26-летний футболист пропустил из-за травмы.

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