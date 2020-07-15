Модрич о Зидане: «Он может стать Фергюсоном или Венгером для «Реала», но люди его не ценят»

Полузащитник «Реала» высоко отозвался о главном тренере команды , а также рассказал о работе с другими специалистами.

О Моуринью

«Он сыграл ключевую роль в моем трансфере [из «Тоттенхэма»]. Мне жаль, что мы проработали вместе всего год. Он много сделал для того, чтобы я приехал в Мадрид, и я благодарен ему.

Он жесткий и сильный тренер, действует прямо. Мне нравятся честные люди. У меня с ним были хорошие отношения».

Об Анчелотти

«Он великолепный тренер и еще лучше как человек. Мы провели вместе два успешных года, и «Реал» играл в очень хороший футбол».

О Бенитесе

«Он хороший тренер. Он не добился успеха в «Реале» из-за многих обстоятельств. Не все приезжают сюда и добиваются успеха.

У меня не было с ним проблем. Подобное (Бенитес объяснял Луке, как он должен пасовать – прим. Sports.ru) случается на тренировках».

О Зидане

«Он топ. То, чего он добился с нами за последние годы, просто невозможно повторить. Но люди этого не ценят, они постоянно ставят его под сомнение, говорят о разных вещах. Я надеюсь, все понимают, что он неприкасаемый.

Когда слышишь, как люди выступают на телевидении и радио, жалуются, критикуют... Что ж, если их слова конструктивны, понятно. Но есть и другие, заявления которых не имеют смысла.

Он идеальный тренер для «Реала», может стать как Фергюсон или Венгер».

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