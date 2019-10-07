СКА под руководством Ротенберга проиграл два матча из двух

В очередной игровой день КХЛ СКА уступил «Металлургу» (1:4).

Под руководством Романа Ротенберга, который исполнял обязанности главного тренера, СКА проиграл два матча из двух. 25 сентября питерский клуб также потерпел поражение от «Ак Барса» (2:3 Б).

Отметим, что во время выездной серии командой руководил Лев Бердичевский, Ротенберг отсутствовал из-за подозрения на коронавирус. В гостях СКА выиграл у «Сибири» (6:4) и «Амура» (3:1), но проиграл «Барысу» (2:3 Б).

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Ротенберг будет и.о. главного тренера СКА в матче с «Магниткой»