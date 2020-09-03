Мхитарян обратился к Путину, Трампу и Макрону с призывом прекратить войну в Нагорном Карабахе

Капитан сборной Армении, полузащитник «Ромы» обратился с открытым письмом к президентам России, США и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.

«Я профессиональный спортсмен, который с гордостью представляет свою страну, Армению, на международном уровне, и сейчас пишу вам с очень тяжелым сердцем.

Поскольку мир стал свидетелем беспрецедентной и трагической войны в Нагорном Карабахе, позвольте мне выразить глубокую обеспокоенность тем, что моя родина находится в опасности.

Идет вторая неделя тяжелых боев, и моя родная Армения и Арцах защищаются от агрессоров, отстаивая право нашего народа на жизнь, существование на наших исторических землях, на сохранение христианского наследия и ценностей.

В последние дни тяжело наблюдать, как азербайджанские вооруженные силы напрямую атакуют школы, детские сады, жилые дома, больницы, другую гражданскую инфраструктуру и другие густонаселенные гражданские районы в Степанакерте.

Азербайджан атакует мирных жителей, используя запрещенные кассетные боеприпасы, что приводит к большому количеству жертв и раненых, судьбы которых навсегда сломаны. Это нельзя назвать иначе как военным преступлением. Ситуация в Арцахе близка к гуманитарной катастрофе.

Более того, эти трагические события происходят при прямом вмешательстве иностранных боевиков, что также является прямой угрозой безопасности для Российской Федерации и Евросоюза. Армения и Арцах борются с международным терроризмом.

В качестве исторических союзников Армении и, в первую очередь, сопредседателей Минской группы ОБСЕ ваше вмешательство с призывом к Азербайджану прекратить войну имеет большое значение.

Наши юноши погибают на фронте и становятся там инвалидами вместо того, чтобы участвовать в строительстве будущего нации. От всего сердца призываю вас приложить все силы, чтобы остановить эту трагедию и вернуть стороны к мирным переговорам», — написал Мхитарян.

Рано утром в воскресенье, 27 сентября, на границе Армении и Азербайджана начались бои. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются.

Стороны активно применяют тяжелые вооружения и заявляют о потерях как среди военных и техники, так и среди гражданского населения.

Мхитарян призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе: «Наши дети имеют право жить в мире»