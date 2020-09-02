Трансферы «Зенита», «Локо» и «Краснодара», 4 россиянина в 1-м раунде драфта НХЛ, «Лейкерс» в шаге от чемпионства, «Спартак» подозревают в занижении посещаемости

1. После закрытия окна в Европе завелись настоящие трансферные машины. «Локомотив» подписал Зе Луиша. Павлюченко уверен, что экс-форвард «Спартака» заиграет, но есть и скептические настроения.

Ждали в «Локо» и Кузяева, однако полузащитник решил вернуться в «Зенит». Далер могут уехать во «Фрайбург», но там предпочли взять Тила. Также петербуржцы купили Вендела из «Спортинга» – с учетом бонусов трансфер оценивается почти в 25 млн евро. «Зенит» рискнул, несмотря на проблемы бразильца с дисциплиной.

«Краснодар» усиливает состав перед ЛЧ: приобретены защитник Чернов (его в «Ростове» заменит Терентьев) и нападающий Марков, за которого «Динамо» получит до 250 тысяч евро. Также «быки» работают над трансфером хавбека «Крыльев» Зиньковского.

2. Драфт НХЛ. «Рейнджерс» предсказуемо выбрали Лафреньера под 1-м номером, а вот россиян в 1-м раунде неожиданно оказалось сразу четверо. Это 2-й такой случай за последние 3 года.

Двое из них установили рекорды. Ярослав Аскаров («Нэшвилл», 11-й номер) стал самым высоко выбранным вратарем из России в истории, а Родион Амиров («Торонто», 15-й номер) – самым высоким российским выбором в истории «Лифс».

Также были задрафтованы защитник Шакир Мухамадуллин («Нью-Джерси», 20-й номер) и форвард Егор Чинахов («Авангард», 21-й номер).

3. В финале НБА «Лейкерс» победили «Майами» в 4-м матче и ведут в серии 3-1. Осталось выиграть одну встречу.

4. На Ролан Гаррос определились первые полуфиналисты. Для 19-летней Иги Швентек, которая обыграла Мартину Тревисан, это первый полуфинал ТБШ. Надя Подорошка выбила Элину Свитолину.

Также впервые в карьере в полуфинал пробился Диего Шварцман – матч с Тимом длился пять часов. Надаль обыграл Синнера.

5. «Спартаку» грозит штраф за превышение числа болельщиков на игре с «Зенитом». В московском клубе все опровергают. Леонид Федун разглядел черты очередного заговора. Кому верите?

6. Только АПЛ преодолела отметку в миллиард евро по тратам в минувшее трансферное окно. Самым дорогим в Англии стал трансфер Хавертца в «Челси». А вот «Реал» вообще никого не купил впервые за 40 лет. Марио Гетце подписал контракт с ПСВ, «Порту» в течение дня оформил аренды сразу трех футболистов. Новичок «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани взял седьмой номер. Уругваец признался, что совсем недавно задумывался о завершении карьеры.

7. Месут Озил пообещал платить зарплату уволенному накануне маскоту «Арсенала» Гуннерзавру. И здесь немца нашли, в чем обвинить – на этот раз в неискренности.

8. «Вашингтон» считают главным претендентом на экс-вратаря «Рейнджерс» Лундквиста. «Тампа» не включила Стэмкоса в список недоступных для обмена игроков. «Вегас» не смог найти покупателей на Флери. «Детройт» выкупит контракт Абделькадера с зарплатой 4,25 млн долларов. «Монреаль» обменял Доми и драфт-пик в 3-м раунде в «Коламбус» на Андерсона.

9. Ольга Зайцева объяснила высокие показатели соли в пробах в Сочи-2014 тем, что ела икру и красную рыбу, а иногда – соль ложками.

10. Шакири стал четвертым игроком «Ливерпуля» с сентября, у кого выявлен коронавирус. «Челси» ждет результатов теста Тимо Вернера, у которого симптомы гриппа. Заразились вирусом игрок «Локомотива» Мачей Рыбус, а также два вратаря сборной Украины, у которой сегодня игра с Францией. В ФНЛ и ПФЛ уже идут разговоры о приостановке сезона.

11. Американка Майорга, обвинявшая Роналду в изнасиловании, подала новый иск в суд.

12. Игорь Денисов может вернуться в «Зенит» и стать тренером академии клуба.

13. У «Барсы» новая «девятка»! Брэйтуэйт взял освободившийся после ухода Суареса номер.

14. Министерство спорта поставило целью для сборной России в Токио-2020 восьмое место в медальном зачете.

15. На четвертом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» победу одержал француз Арно Демар.

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