Форвард «Динамо» Марков перешел в «Краснодар». Контракт – на 2 года

Нападающий «Динамо» перешел в .

Как сообщает пресс-служба южан, футболист заключил контракт на 2 года.

Центральный нападающий является воспитанником «Зенита». Он выступал за «Динамо» с 2018 года. В составе бело-голубых он провел 30 матчей, в которых отметился пятью голами. Прошлый сезон форвард провел в аренде в казанском «Рубине».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Марков не выходил на поле в составе .

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