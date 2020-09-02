Форвард «Динамо» Марков перешел в «Краснодар». Контракт – на 2 года

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Нападающий «Динамо» Евгений Марков перешел в «Краснодар».

Как сообщает пресс-служба южан, футболист заключил контракт на 2 года.

Центральный нападающий является воспитанником «Зенита». Он выступал за «Динамо» с 2018 года. В составе бело-голубых он провел 30 матчей, в которых отметился пятью голами. Прошлый сезон форвард провел в аренде в казанском «Рубине».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Марков не выходил на поле в составе «Динамо».

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