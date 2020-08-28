«Спортинг» объявил, что «Зенит» заплатит 20,3+4 млн евро за Вендела

Полузащитник Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга».

Клуб из Лиссабона в пресс-релизе сообщил о финансовых подробностях этой сделки. За 23-летнего хавбека «Спортинг» гарантированно получит 20,3 млн евро.

Еще 4 млн евро португальцы могут получить в виде бонусов в зависимости от успехов бразильского футболиста в «Зените».

В заявлении «Спортинга» также сообщается, что расходы на посреднические услуги, связанные с трансфером Вендела, составили 1,78 млн евро.

Вендел – в «Зените». Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)