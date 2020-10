Зайцева объяснила высокие показатели соли в пробах в Сочи-2014 тем, что ела икру и красную рыбу, а иногда – соль ложками

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) сочла неубедительным объяснение российской биатлонистки относительно повышенных показателей уровня соли в допинг-пробах спортсменки, взятых на Играх в Сочи-2014.

Об этом говорится в мотивирочной части по допинговому делу Зайцевой, которую опубликовал .

По мнению защиты, уровень соли в анализах Зайцевой вписывается в физиологические нормы. Высокая концентрация объясняется тем, что россиянка любит соленую пищу.

По мнению юристов, сравнение с пробами, взятыми на Олимпиаде-2010, – некорректное, так как выборка (показатели Зайцевой сравнивали с образцами других спортсменов) оказалась незначительной, к тому же не учитывались факторы, влияющие на содержание соли в организме.

Зайцева объяснила, что всегда внимательно подходила к питанию, но не задумывалась насчет уровня соли.

Более низкие показатели она объяснила тем, что употребляла в те дни много воды. А высокие показатели соли, вероятно, связаны с рационом: в она ела икру и красную рыбу, а иногда – даже соль ложками (Next, although having stated that she was fond of salt and that she would sometimes eat spoonfuls of salt – говорится в документе).

