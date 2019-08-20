История отношений форварда и американки Кэтрин Майорги не завершена.

Женщина обратилась с новым иском и намерена возбудить новое дело в суде США, чтобы получить компенсацию в качестве ущерба за предполагаемое нападение на нее в номере отеля Лас-Вегаса в размере 165 тысяч фунтов (около 215 тысяч долларов).

Документы поступили в окружной суд штата Невада. До 30 ноября юристы обеих сторон должны встретиться, чтобы согласовать дату судебного заседания (ориентировочно в декабре).

Юридическая команда Роналду пыталась обжаловать принятие документов во второй раз, однако суд отказал и взял время на их изучение. Ранее с Роналду сняли подозрения в изнасиловании.

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)