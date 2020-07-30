Владимир Путин: «В новой стратегии развития спорта нужно предусмотреть меры, которые в случае форс-мажора не допустят сбоя тренировочного процесса сборных»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту заявил, что новая стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2030 года должна предусматривать меры поддержки в случае форс-мажорных ограничений в будущем.

Глава государства отметил, что в период пандемии коронавируса в России и в мире были отменены тысячи спортивных мероприятий, а вынужденные ограничения, касающиеся спортзалов и клубов, «прочувствовали и граждане, и профессиональные атлеты, и организации спорта, и бизнес».

«В новой стратегии развития физкультуры и спорта надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции, и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», – сказал Путин.

По словам президента, в новой стратегии следует сделать акцент на формировании условий для интенсивного развития массового спорта, соответствующей инфраструктуры в школах и вузах, по месту работы и жительства.