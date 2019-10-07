«Тампа» не включила Стэмкоса в список недоступных для обмена игроков (Боб Маккензи)

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился мнением о ситуации с потолком зарплат в «Тампе».

По данным CapFriendly, у обладателей Кубка Стэнли на следующий сезон подписано 15 игроков, общая стоимость которых составляет 76,17 миллиона долларов при размере потолка 81,5 млн.

дала понять другим командам, что будет агрессивно разгружать ведомость. Насколько агрессивно? Говорят, что командам назвали только четырех недоступных игроков – Василевского, Хедмана, Пойнта и Кучерова.

Предположительно, в этом списке также ограниченно свободные агенты – Чирелли, Сергачев, Чернак. Важная причина для возможных обменов – это как раз подписание этих троих.

Примечательно, что в списке неприкасаемых отсутствует капитан . Это не гарантирует, что Стэмкос будет обменян, но такой сценарий вполне возможен. Хотя очевидно, что важным фактором для возможной сделки будет его здоровье.

Так или иначе, «Тампе», возможно, придется обменять нескольких игроков. Стэмкос может оказаться одним из них, а может и не оказаться. Но он, похоже, не освобожден от рассмотрения такой возможности, как Василевский, Хедман, Кучеров и Пойнт. Ситуация усложняется тем, что многие команды пытаются расчистить платежку. Интересная неделя», – написал Маккензи в твиттере.

Контракт Стэмкоса с кэпхитом 8,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона. В победном плей-офф из-за травмы он принял участие только в одном матче.

При этом в соглашении игрока есть пункт о полном запрете на обмен. Это значит, что для возможной сделки он должен будет отозвать его.

Брисбуа о Сергачеве и Чирелли: «Рост их контрактов сократит место под потолком, у «Тампы» его и так нет. Сохранить чемпионский состав невозможно»