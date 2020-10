Кавани взял 7-й номер в «МЮ». Ранее он принадлежал Санчесу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» определился с игровым номером в новом клубе.

33-летний уругваец будет выступать под 7-м номером. Его последним обладателем был полузащитник , сейчас выступающий за «Интер».

Ранее под этим номером играли Джордж Бест, Брайан Робсон, , и . Кавани уже выступал под ним в «Палермо» и «Наполи».

👕 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴#MUFC