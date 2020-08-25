Газизов опроверг информацию о продаже билетов сверх квоты на матч с «Зенитом»

Генеральный директор опроверг информацию о превышении квоты в 50% от заполняемости стадиона при продаже билетов на матч с (1:1).

«Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу», – ответил Газизов на вопрос, почему посещаемость матча вызвала интерес у властей.

Ранее сообщалось, что болельщиков было больше, чем отраженные в официальном протоколе 17 тысяч.

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)