Газизов опроверг информацию о продаже билетов сверх квоты на матч с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Шамиль Газизов Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг информацию о превышении квоты в 50% от заполняемости стадиона при продаже билетов на матч с «Зенитом» (1:1).

«Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу», – ответил Газизов на вопрос, почему посещаемость матча вызвала интерес у властей.

Ранее сообщалось, что болельщиков было больше, чем отраженные в официальном протоколе 17 тысяч.

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