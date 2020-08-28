«Зенит» объявил о переходе Вендела

Теги Зенит высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия трансферы Вендел Вале Футбол

Полузащитник «Спортинга» Вендел Вале официально стал игроком «Зенита».

Петербургский клуб объявил о переходе бразильского футболиста. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2024/25. 

Сообщалось, что трансфер Вендела обойдется «Зениту» в 20 миллионов евро. Подробную статистику полузащитника можно изучить здесь.

Вендел едет в «Зенит» за 20 млн евро. Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)

Графика: сайт «Зенита»

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья