«Зенит» объявил о переходе Вендела

Полузащитник «Спортинга» Вендел Вале официально стал игроком «Зенита».
Петербургский клуб объявил о переходе бразильского футболиста. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2024/25.
Сообщалось, что трансфер Вендела обойдется «Зениту» в 20 миллионов евро. Подробную статистику полузащитника можно изучить здесь.
Вендел едет в «Зенит» за 20 млн евро. Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)
Графика: сайт «Зенита»
Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)