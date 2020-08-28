«Зенит» объявил о переходе Вендела

Полузащитник официально стал игроком .

Петербургский клуб объявил о переходе бразильского футболиста. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2024/25.

Сообщалось, что трансфер Вендела обойдется «Зениту» в 20 миллионов евро. Подробную статистику полузащитника можно изучить здесь.

Вендел едет в «Зенит» за 20 млн евро. Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)

Графика: сайт «Зенита»

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)