«На «Спартак» идет спланированное давление». Федун о превышении числа фанатов на матче с «Зенитом»

Владелец опроверг информацию о превышении квоты в 50% от заполняемости стадиона при продаже билетов на матч 10-го тура с (1:1).

«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем», – заявил Федун.

Ранее сообщалось, что на матче присутствовало больше болельщиков, чем те 17 тысяч, которые отражены в официальном протоколе.

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