Рыбус заразился коронавирусом

Защитник заразился коронавирусом.

Об этом сообщил главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Финляндии. В национальной команде пока не знают, кем заменят игрока московского клуба.

«Мы подумаем об этом сегодня. Возможно, что на его место пригласим другого футболиста. Мы еще это не обсуждали, так как получили эти новости практически перед самым началом пресс-конференции», – сказал Бженчек.

31-летний футболист провел за «Локомотив» 9 матчей в этом сезоне .

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