4 россиянина выбраны в первом раунде драфта НХЛ во 2-й раз за 3 года

Четыре российских хоккеиста были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2020.

Это вратарь ( , 11-й номер), два игрока – защитник ( , 20-й) и нападающий ( , 15-й), а также форвард «Авангарда» ( , 21-й).

Это второй такой случай за последние 3 года.

На драфте-2018 также были выбраны 4 представителя России – защитник Александр Алексеев («Вашингтон», 31-й номер), нападающие Андрей Свечников («Каролина», 2-й), Виталий Кравцов («Рейнджерс», 9-й) и Григорий Денисенко («Флорида», 15-й).

Драфт НХЛ. Лафреньер выбран «Рейнджерс» под 1-м номером, Аскаров – 11-й («Нэшвилл»), Амиров – 15-й («Торонто»), Чинахов – 21-й («Коламбус»)

В «Авангарде» новая молодая звезда: 19-летний парень играет в топ-6, выходит в большинстве и уже забивает в каждом матче