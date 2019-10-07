4 россиянина выбраны в первом раунде драфта НХЛ во 2-й раз за 3 года

Четыре российских хоккеиста были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2020.
Это вратарь СКА Ярослав Аскаров («Нэшвилл», 11-й номер), два игрока «Салавата Юлаева» – защитник Шакир Мухамадуллин («Нью-Джерси», 20-й) и нападающий Родион Амиров («Торонто», 15-й), а также форвард «Авангарда» Егор Чинахов («Коламбус», 21-й).
Это второй такой случай за последние 3 года.
На драфте-2018 также были выбраны 4 представителя России – защитник Александр Алексеев («Вашингтон», 31-й номер), нападающие Андрей Свечников («Каролина», 2-й), Виталий Кравцов («Рейнджерс», 9-й) и Григорий Денисенко («Флорида», 15-й).
Драфт НХЛ. Лафреньер выбран «Рейнджерс» под 1-м номером, Аскаров – 11-й («Нэшвилл»), Амиров – 15-й («Торонто»), Чинахов – 21-й («Коламбус»)
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