Хавертц – самый дорогой переход АПЛ этого трансферного окна, Диаш и Чилуэлл – в топ-3

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Sky Sports опубликовал рейтинг самых дорогих переходов АПЛ этого трансферного окна.

В топ-10 вошли:

1. Кай Хавертц («Байер» – «Челси», 75,8 млн фунтов);

2. Рубен Диаш («Бенфика» – «Манчестер Сити», 65 млн фунтов);

3. Бен Чилуэлл («Лестер» – «Челси», 50 млн фунтов);

4-6. Томас Парти («Атлетико»«Арсенал», 45 млн фунтов);

4-6. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» – «Челси», 45 млн фунтов);

4-6. Диогу Жота («Вулверхэмптон» – «Ливерпуль», 45 млн фунтов);

7. Натан Аке («Борнмут» – «Манчестер Сити», 41 млн фунтов);

8. Донни ван де Бек («Аякс»«Манчестер Юнайтед», 39 млн фунтов);

9. Ферран Торрес («Валенсия» – «Манчестер Сити», 37 млн фунтов);

10. Нелсон Семеду («Барселона» – «Вулверхэмптон», 36,8 млн фунтов).

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