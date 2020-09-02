Хавертц – самый дорогой переход АПЛ этого трансферного окна, Диаш и Чилуэлл – в топ-3

Sky Sports опубликовал рейтинг самых дорогих переходов АПЛ этого трансферного окна.
В топ-10 вошли:
1. Кай Хавертц («Байер» – «Челси», 75,8 млн фунтов);
2. Рубен Диаш («Бенфика» – «Манчестер Сити», 65 млн фунтов);
3. Бен Чилуэлл («Лестер» – «Челси», 50 млн фунтов);
4-6. Томас Парти («Атлетико» – «Арсенал», 45 млн фунтов);
4-6. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» – «Челси», 45 млн фунтов);
4-6. Диогу Жота («Вулверхэмптон» – «Ливерпуль», 45 млн фунтов);
7. Натан Аке («Борнмут» – «Манчестер Сити», 41 млн фунтов);
8. Донни ван де Бек («Аякс» – «Манчестер Юнайтед», 39 млн фунтов);
9. Ферран Торрес («Валенсия» – «Манчестер Сити», 37 млн фунтов);
10. Нелсон Семеду («Барселона» – «Вулверхэмптон», 36,8 млн фунтов).
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