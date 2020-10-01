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    НБА. Финал. 4-й матч. «Лейкерс» против «Майами»

    Теги результаты Лейкерс Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник в НБА состоится 4-й матч финальной серии сезона.

    После трех игр «Лейкерс» ведут в серии с «Майами» – 2-1.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал

    Четвертый матч

    Майами – Лейкерс
    Дата проведения
    7 октября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Лейкерс» – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

    Три года назад паренек мечтал о карьере журналиста. Теперь он бегает в финале НБА и получает от тренера за нежелание бросать

    «Нам надо, чтобы он делал невероятные вещи». Джимми Батлер послушался одноклубников и спас финал для «Майами»

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