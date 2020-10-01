НБА. Финал. 4-й матч. «Лейкерс» против «Майами»

Во вторник в НБА состоится 4-й матч финальной серии сезона.
После трех игр «Лейкерс» ведут в серии с «Майами» – 2-1.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал
Четвертый матч
- Дата проведения
- 7 октября, 04.00, «AdventHealth Arena»
В серии впереди «Лейкерс» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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