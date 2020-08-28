Агент Рассказова: «Тедеско сказал Коле: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь». Они с Цорном лоббировали одного игрока»

Агент Валерюс Мижигурскис рассказал о ситуации вокруг защитника .

– Валерюс, как шли переговоры c предыдущим генеральным директором ?

– В моем понимании переговоры – когда есть сроки и цифры, конкретное понимание. Со стороны Томаса я слышал только, что клуб заинтересован в игроке, что Коля входит в проект клуба. Все. Какие сроки, цифры – не было.

Встреча с Томасом была в феврале, но через 2 дня возобновлялся чемпионат, я не хотел футболиста дергать – важно было, чтобы он достойно и хорошо отыграл эту часть чемпионата. Все, больше встреч с Томасом не было.

– Конкретные цифры обсуждались?

– Когда был гендиректор Измайлов. То предложение мы не приняли. С Цорном цифры не обсуждали – со стороны Томаса заинтересованности не чувствовал, со стороны руководства она была. Потом в ситуацию включился Леонид Арнольдович, он сделал конкретное предложение, но из-за пандемии я не мог прилететь в Россию.

Как только все закончилось, мы встретились с , пообщались и подписали контракт. Газизову, который не разбрасывается деньгами, удается договориться за два дня с футболистом, который не играет и своим положением не может быть доволен.

Томасу, когда футболист играл и был доволен, не удалось. А преподносилось так, что Рассказов рвач и хочет миллиарды. От человека, который разбрасывался деньгами налево и направо, как писала пресса, не удалось договориться, а с тем, кто экономит, удалось. Так где логика?

– Томас не хотел видеть Рассказова в команде?

– Это очевидно. Почему? Могу только догадываться.

– Хотели привезти другого футболиста?

– По моей информации, Томас лоббировал одного игрока. Очень сильно лоббировал. После того, как уволили Томаса, этого игрока стал лоббировать главный тренер. И когда главному тренеру сказали, что этого игрока в команде не будет, он подошел к Коле и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь».

– Как Рассказов отреагировал?

– Был в легком шоке.

– С клубом общались после этого?

– Да. Но тренер уперся и сказал: мне он не нужен, – сказал Мижигурскис в интервью «РБ-Спорт».

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