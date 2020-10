«Нэшвилл» выбрал Аскарова под 11-м номером на драфте НХЛ. Это рекорд для вратарей из России

выбрал вратаря СКА Ярослава Аскарова под 11-м номером на драфте .

Он стал самым высоко выбранным российским вратарем в истории, превзойдя результаты Андрея Василевского («Тампа», драфт-2012, 19-й номер) и («Вашингтон», драфт-2015, 22-й номер).

Кроме того, это в принципе лучший результат для вратарей на драфтах НХЛ с 2010 года, когда «Даллас» выбрал Джека Кэмпбелла также под 11-м номером.

Со статистикой Аскарова можно ознакомиться здесь.

Welcome to the fam, Yaroslav Askarov!#NHLDraft | @Bridgestone pic.twitter.com/hpVGPRRECc