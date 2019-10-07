«Вашингтон» – главный претендент на Лундквиста (Боб Маккензи)

Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал об интересе к вратарю .

«Ходят слухи, что «Вашингтон» – главный претендент на Лундквиста. По-видимому, речь может идти о краткосрочном контракте.

Это было бы выгодно обеим сторонам. «Кэпиталс» получат способного ветерана за доступную цену, имея в активе растущего первого номера Илью Самсонова, которому всего 23 года.

Лундквист получит шанс на приличное игровое время в команде, у которой есть шанс претендовать на чемпионство. И, конечно же, останется в Столичном дивизионе», – написал Маккензи в твиттере.

Недавно выкупили последний год контракта шведа, он стал неограниченно свободным агентом. За нью-йоркский клуб он выступал с 2005 года.

В минувшем сезоне Лундквист в какой-то момент стал третьим вратарем команды после Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

Основной вратарь «Кэпиталс» , скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов и перейдет в другую команду.