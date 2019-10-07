«Вашингтон» – главный претендент на Лундквиста (Боб Маккензи)

Теги возможные переходы Рейнджерс Вашингтон НХЛ Хенрик Лундквист Брэйден Холтби Боб Маккензи Илья Самсонов Хоккей

Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал об интересе «Вашингтона» к вратарю Хенрику Лундквисту

«Ходят слухи, что «Вашингтон» – главный претендент на Лундквиста. По-видимому, речь может идти о краткосрочном контракте. 

Это было бы выгодно обеим сторонам. «Кэпиталс» получат способного ветерана за доступную цену, имея в активе растущего первого номера Илью Самсонова, которому всего 23 года. 

Лундквист получит шанс на приличное игровое время в команде, у которой есть шанс претендовать на чемпионство. И, конечно же, останется в Столичном дивизионе», – написал Маккензи в твиттере. 

Недавно «Рейнджерс» выкупили последний год контракта шведа, он стал неограниченно свободным агентом. За нью-йоркский клуб он выступал с 2005 года.

В минувшем сезоне Лундквист в какой-то момент стал третьим вратарем команды после Игоря Шестеркина и Александра Георгиева. 

Основной вратарь «Кэпиталс» Брэйден Холтби, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов и перейдет в другую команду. 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья