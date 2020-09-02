Гетце подписал с ПСВ 2-летний контракт

Бывший полузащитник «Баварии» и продолжит карьеру в Нидерландах.

Хавбек заключил 2-летний контракт с . К клубу из Эйндховена он присоединился на правах свободного агента.

28-летний немец последние четыре сезона провел в «Боруссии». Срок его соглашения с дортмундской командой истек летом.

В сезоне-2019/20 Гетце не имел регулярной игровой практики. Он принял участие в 15 матчах Бундеслиги, но лишь пять раз выходил в стартовом составе.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт ПСВ

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