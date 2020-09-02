Гетце подписал с ПСВ 2-летний контракт

Бывший полузащитник «Баварии» и «Боруссии» Марио Гетце продолжит карьеру в Нидерландах.
Хавбек заключил 2-летний контракт с ПСВ. К клубу из Эйндховена он присоединился на правах свободного агента.
28-летний немец последние четыре сезона провел в «Боруссии». Срок его соглашения с дортмундской командой истек летом.
В сезоне-2019/20 Гетце не имел регулярной игровой практики. Он принял участие в 15 матчах Бундеслиги, но лишь пять раз выходил в стартовом составе.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: официальный сайт ПСВ
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