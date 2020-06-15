Министерство спорта России поставило целью для сборной в Токио-2020 восьмое место в медальном зачете

Министерство спорта России поставило целью для сборной на летней Олимпиаде-2020 в восьмое место в медальном зачете.

Цель на Игры-2022 в – пятое место.

При этом России на летних Олимпийских играх ни разу не опускалась ниже четвертого места в общекомандном зачете.

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) на заседании президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.

«Теперь по стратегии: считаем, что нельзя согласиться в этом проекте с предложением спорта, где предусмотрено восьмое место по итогам летних Олимпийских игр 21‑го года и пятое место – по итогам зимних Олимпийских игр. Впервые такое предложение – проект стратегии, страница 96.

Наша страна имеет огромный спортивный потенциал, и планируемый результат на летних и зимних Олимпийских играх может и должен быть более высоким. Думается, что наши спортивные традиции и текущие позиции в мировых рейтингах по итогам юниорских чемпионатов позволяют нам поставить перед собой эту задачу», – сказала Винер.

«Я не буду вдаваться в детали того, что сейчас Ирина Александровна сказала, но со многими ее тезисами я, безусловно, согласен. Сейчас не буду говорить о задачах, которые мы ставим перед собой в области спорта высших достижений, некоторые вещи здесь очевидны, которые сейчас были сказаны», – отметил президент России Владимир Путин.