«Есть мнение, что Вендел не дозрел для решения больших задач». Президент «Лейрии» о трансфере «Зенита» за 20+4 млн евро

Президент португальской «Лейрии» Александр Толстиков прокомментировал вероятный переход полузащитника «Спортинга» Вендела в «Зенит» за 20+4 млн евро.

«По моему мнению, Вендел – футболист с очень хорошими качествами и данными. Он придаст «Зениту» глубину состава и мощь — этот игрок достаточно габаритный для середины поля. На сегодняшний день он мотор «Спортинга», но не все игры проводит ровно. В некоторых матчах Вендел не настолько активен, как хотелось бы.

Посмотрим, достаточно ли этого будет для питерцев. Бразилец уже четыре сезона выступает в «Спортинге», два из них на очень хорошем уровне. О нем много пишут и обсуждают. Но есть мнение, что он не дозрел для решения больших задач.

Можно ли назвать переплатой цифру в 20 млн евро, которая фигурирует в СМИ? «Зенит» — большой клуб, ему сложно найти футболиста такого уровня за меньшие деньги. Рынок диктует цены. Думаю, если бы его покупал какой-то другой европейский клуб, то сумма могла быть ниже. «Спортинг» бы на это пошел, так как сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения», — сказал Толстиков.

Вендел едет в «Зенит» за 20 млн евро. Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)